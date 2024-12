La consigliera del M5S Grazia Di Bari ha partecipato oggi alla cerimonia per l’inaugurazione del nuovo reparto di pediatria dell’ospedale Bonomo di Andria.

“L’inaugurazione oggi del nuovo reparto pediatria del Bonomo – dichiara Di Bari – dopo i lavori di riqualificazione è stato un momento di grande emozione. Da anni mi batto in prima persona perché le risorse che erano state già appostate per ripristinare il terzo e sesto piano del Bonomo fossero impegnate. Grazie a quei sei milioni di euro abbiamo riaperto prima il reparto di urologia, che è una eccellenza del nosocomio, e oggi pediatria dopo gli interventi di riammodernamento per un valore complessivo di 700.000 euro. Il reparto avrà anche una ludoteca, importante per offrire momenti di gioco ai piccoli pazienti. A breve ci sarà anche il reparto di medicina interna. Quello di oggi lo possiamo definire un regalo di natale per i bambini, le loro famiglie e per tutti coloro che lavorano in ospedale, che potranno lavorare in una struttura all’avanguardia. Lo sostengo da tempo: fino a quando non avremo il nuovo ospedale, l’impegno deve essere quello di potenziare un presidio fondamentale non solo per i cittadini andriesi, ma per l’intera provincia. Giornate come quella di oggi testimoniano che siamo sulla strada giusta e ci spingono ad andare avanti con ancora più determinazione”.