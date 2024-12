“Nella legge di bilancio abbiamo chiesto la massima attenzione per quello che riguarda il potenziamento delle azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Per questo siamo orgogliosi dell’articolo con cui sono stati stanziati 400.000 euro per le azioni previste dalla legge regionale approvata nel 2018, nell’ambito delle iniziative avviate con il Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Vogliamo tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori e prevenire il rischio di fenomeni di bullismo e cyberbullismo”. Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari, prima firmataria dell’emendamento e promotrice della legge per il contrasto a bullismo e cyberbullismo del 2018.

“Questi fondi – continua Di Bari – andranno a sostegno di azioni di formazione specifica per docenti e team bullismo, e per le attività di sensibilizzazione e di informazione dedicate a studenti e famiglie, nonché per l’istituzione di sportelli di ascolto. Il fenomeno del bullismo è uno dei problemi più preoccupanti nelle scuole e proteggere i minori dal bullismo e dai contenuti nocivi online è fondamentale; un fenomeno sempre più dilagante come emerge quotidianamente dai fatti di cronaca. In Italia secondo i dati dell’Osservatorio Indifesa realizzato da Terre des Hommes (2024) il 65% dei giovani dichiara di aver subito una qualche forma di violenza, tra questi il 63% ha subito atti di bullismo e il 19% di cyberbullismo. Un numero che è in crescita secondo studi comparativi dal 2011 al 2022. La rilevazione degli episodi di bullismo e cyberbullismo, la prevenzione e l’intervento più precoce possibili, devono essere un elemento continuo e costante in tutte le scuole. Per il mondo della Scuola è fondamentale non abbassare la guardia, proprio in questo momento particolare e le istituzioni devono svolgere pienamente le loro funzioni”.