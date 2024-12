Fratelli d’Italia, Azione, Lega, Liberali Riformisti Nuovo PSI, Udc, Io Sud e Generazione Catuma saranno presenti con i propri segretari ed i consiglieri comunali, con militanti e simpatizzanti, venerdì 20 dicembre a partire dalle ore 18.30, all’angolo di via Regina Margherita-Viale Crispi, per un gazebo informativo ed un incontro con la stampa volto ad illustrare i contenuti di una campagna di comunicazione sul tema “Natale 2024: i regali dell’Amministrazione Bruno”». La nota di parte delle opposizioni di centrodestra a Palazzo di Città per un gazebo in piazza e l’avvio di una campagna di comunicazione.

«Tari, ambiente, nuovo ospedale, strade colabrodo, piscina comunale chiusa, questione Lidl e altro ancora, in una città dove al 18 dicembre non c’è ancora un cartellone di eventi natalizi ma per i cittadini andriesi non mancano “regali e sorprese” da parte dell’Amministrazione Bruno», spiegano ancora dai partiti di opposizione.