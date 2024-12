Sono terminati i lavori di riqualificazione dell’area all’aperto adiacente l’Officina di San Domenico, nel cuore del centro storico andriese. Si tratta di uno spazio completamente rigenerato, riqualificato e trasformato in un campo polivalente destinato ad accogliere attività sportive differenziate (quali calcetto, basket, pallavolo ecc…) ma anche ricreative, insieme ad un blocco dedicato ai servizi, come spogliatoi, docce ecc… perché tutto sia fruibile e funzionale per i giovani che frequenteranno l’Officina. Lo spazio sarà riconsegnato al quartiere ed alla città tutta venerdì 20 dicembre alle ore 16, alla presenza del Sindaco Giovanna Bruno, dell’assessore al Quotidiano Mario Loconte e della Giunta Comunale, nonché delle comunità parrocchiali a cui sarà affidato per la realizzazione di attività per i più piccoli e per i giovani.

«Si chiude un altro cantiere legato alla rigenerazione del centro storico di Andria – spiega l’assessore al Quotidiano Mario Loconte – che ha l’obiettivo di creare spazi ludici a supporto della fascia giovanile legata alla parrocchia di San Nicola e di San Francesco ed a tutti i ragazzi ed i residenti dell’intero centro storico. Si tratta di un lavoro importante che ha richiesto un’attenzione particolare perché proprio nel punto in cui dove ora sorge il campetto c’era una vera e propria voragine. Sono stati eseguiti anche dei lavori strutturali per rimettere in sicurezza l’intero spazio scoperto. Solo dopo è stato possibile operare tutte le fasi lavorative che hanno portato alla realizzazione del campo polifunzionale, insieme al recupero di due vani che ospitano i servizi e dell’intero paramento murario in tufo che recinge l’opera. Siamo lieti di potere consegnare alla città un altro spazio per i nostri giovani, sottratto al degrado, a favore della bellezza di un luogo completamente rinnovato».