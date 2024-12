Due assalti ad autoarticolati carichi di olive si sono registrati nel territorio della BAT nei giorni scorsi. In entrambi i casi il colpo è andato a segno sottraendo ai legittimi proprietari olive per un totale quantificato in circa 70mila euro. L’ultimo episodio risale al primo pomeriggio di ieri quando il conducente di un mezzo proveniente da Trani e diretto, via Corato, ad un frantoio di Andria, sarebbe stato affiancato da un’auto che si sarebbe parata davanti del mezzo pesante e da cui sarebbe sceso un uomo armato di fucile che ha fatto scendere il conducente e si è impossessato del mezzo che trasportava un carico di olive del valore stimato di circa 40mila euro. In precedenza, nel primo pomeriggio di domenica, stessa dinamica per il conducente di un camion proveniente da Trinitapoli e diretto, pare anch’esso, ad un frantoio di Andria. In questo caso il carico di olive avrebbe avuto un valore di circa 30mila euro. Entrambe le rapine sono state regolarmente denunciate.