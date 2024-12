Questa mattina abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo sui cantieri del grande progetto di interramento della linea ferroviaria nella città di Andria, e abbiamo potuto constatare che i lavori stanno procedendo con maggiore speditezza. Molte delle opere ormai stanno prendendo forma e i cittadini possono già con chiarezza prendere coscienza di come sarà rivoluzionata la viabilità in città, con positive ricadute sul traffico e la mobilità urbana. Cittadini che ringraziamo per aver sopportato pazientemente numerosi e lunghi cantieri. La Regione, che ha finanziato questo impegnativo progetto, lo ha seguito con grande attenzione, e fortunatamente non è mai mancato il dialogo per affrontare insieme i diversi imprevisti occorsi sia con Ferrotramviaria, soggetto attuatore, che con il Comune di Andria”. Queste le parole dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, questa mattina impegnata sui cantieri di Andria dove ha ufficializzato la proroga di chiusura lavori a maggio 2025.

Insieme all’assessore per la Regione Puglia c’erano il capo Dipartimento Mobilità, Vito Antonacci, e la dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Irene Di Tria; la consigliera regionale Grazia Di Bari; per il Comune di Andria, la sindaca Giovanna Bruno, una nutrita rappresentanza della Giunta comunale e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Vurchio; per Ferrotramviaria, tra gli altri, il direttore generale Massimo Nitti e il dirigente Settore Affari generali, legale e investimenti, Pio Fabietti; i referenti del consorzio che ha appaltato i lavori e gli operai.

Tra gli interventi in via di ultimazione la grande rotatoria che sostituisce il passaggio a livello di viale Gramsci, in una zona di passaggio importante per la città perché porta all’ospedale, il posizionamento dei binari interrati che è quasi completato e metterà in connessione le tre stazioni andriesi, il restyling della stazione di Andria Centrale che è stata interrata e la realizzazione della fermata sempre interrata di Andria Nord dove è stata tirata su la nuova palazzina.

“Il Grande progetto ridisegna completamente la linea e i servizi ferroviari nella Provincia BAT, portando modernità, sicurezza, nuove stazioni e fermate, la soppressione dei passaggi a livello – ha aggiunto l’assessore -. È un progetto ‘grande’ e complesso, i cui risultati saranno presto evidenti ad Andria, territorio che verrà ricucito e non avrà più barriere a intralciare il traffico e rallentare il servizio ferroviario”.