Il “caffè sospeso” è un piccolo gesto che dà gioia e gratifica chi lo fa e chi lo riceve: il senso, se vogliamo, dello spirito natalizio. A questo concetto si sono ispirate le coordinatrici della Scuola Materna San Giuseppe di Via Angiulli ad Andria per lanciare la proposta di spazio gratuito per i compleanni di bambine e bambini, un “compleanno sospeso” donato dalla San Giuseppe a chi non avesse gli spazi o le condizioni per festeggiare al meglio il compleanno dei propri figli o nipoti, o desiderasse semplicemente organizzarlo in un contesto sicuro, ampio, allegro e pieno di giochi.

Per ogni informazione potete contattare la Scuola su Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080359154553