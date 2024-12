«Un libro per raccontare una storia sbagliata», esordisce così Sabino Napolitano che torna in libreria con il suo nuovo romanzo giallo “Il passato non dimentica” presentato a Roma in occasione della Fiera della Piccola e Media editoria “Più libri, più liberi”.

È la storia del commissario Sterlicchio e il suo “secondo tempo” alla ricerca della serenità perduta, dopo i fatti avvenuti a Bari, si trasferisce a Torino dove si ritrova di fronte ad un nuovo caso. Omicidi strani, forse slegati tra loro, o forse no. Un racconto che intreccia vicende che sembrano non doversi incontrare e procedere indipendenti e magari invece finiscono per scontrarsi e confliggere.

È possibile acquistare il libro in tutte le librerie fisiche, ad Andria presso il bookstore “Mondadori” e presso la “Libreria 2000”, in cartaceo e in e-book su Amazon e altri store online.