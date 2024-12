«Il riconoscimento del 100% di credito di imposta richiesto e previsto per gli investimenti nella Zona Economica Speciale comunicato dall’Agenzia delle Entrate è una notizia che premia la caparbietà dell’ex Ministro Fitto e l’attenzione che l’agenda politica del Governo ha posto in essere lavorando con grande assiduità affinché il Sud potesse essere volano per l’economia Solo in Puglia, sono oltre mille le imprese che hanno presentato comunicazioni per il credito d’imposta nella ZES per una richiesta complessiva di quasi un miliardo di euro». Lo dichiara l’on. Mariangela Matera, deputato andriese di Fratelli d’Italia, componente in Commissione Finanze.

«Questi dati dimostrano l’importanza e il potenziale della Zes Unica, silenziando tutta quella parte politica che non ama l’Italia gufando ogni azione di questo governo. Il mondo imprenditoriale del Mezzogiorno è finalmente cos? invogliato ad investire con la conseguente crescita economica ed occupazionale. Su questa strada continueremo a lavorare grazie ai dati incoraggianti che vengono pubblicati».