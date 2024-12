Una scommessa sul presente partendo però da un ritorno ad un passato ormai lontano che, tuttavia, funziona anche oggi. E’ quanto sta accadendo ad Andria dove dopo una condivisione tra le associazioni di categoria e l’amministrazione comunale si è arrivati all’idea di riportare i mercatali all’interno di Piazza Vittorio Emanuele II già Piazza Catuma proprio dove sino a 36 anni fa, assieme a via Vaglio, ospitavano il mercato settimanale. Un evento speciale realizzato di domenica sera e che si ripeterà anche nelle prossime settimane in vista del Natale per un’iniziativa che ora punta a coinvolgere sempre più ambulanti e cittadini.

Un progetto studiato tra le parti ma di cui si parlava da tempo e per cui le associazioni di categoria si erano più volte spese. Poi il via libera al Documento Strategico del Commercio da parte del Comune di Andria a metà anno e l’applicazione di una delle progettualità ipotizzate come quella di mercati straordinari.

Domenica 15 dicembre si replica e la certezza per Michele Scarcelli della FIVA Confcommercio di Andria, è che ci sarà una vera e propria festa in Piazza tra commercio, pettole e musica.

