Venerdì 13 Dicembre alle ore 20.00 andrà in scena “NOTRE DAME DE PARIS” a cura del “Centro Zenith” presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo R. Cotugno in via Fuca’ 21

Lo spettacolo Notre Dame de Paris affronta temi universali come l’anima umana, che è eterna e soffre, ieri come oggi, per amore e per le ingiustizie. Racconta dell’incapacità di accettare l’altro, il diverso da noi. L’essere umano si evolve ma i sentimenti e le dinamiche di cui è vittima e carnefice allo stesso tempo restano i medesimi perché appartengono alla sua natura fallibile. Attraverso la musica, la danza e la recitazione “Notre Dame de Paris” ci invita a riflettere sull’importanza di accogliere, comprendere e costruire una comunità inclusiva, aperta e solidale, lanciando un messaggio chiaro di inclusione perché la nostra comunità sia sempre più accogliente e vitale. La cittadinanza è invitata tutta a partecipare.