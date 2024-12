Il CPIA BAT “Gino Strada”, sede di Andria, ha partecipato con grande entusiasmo all’EPALE EDU HACK, un’iniziativa promossa da Erasmus+ INDIRE, che si è svolta a Roma, culminando nella presentazione dei progetti il 5 dicembre. La squadra, composta da due docenti, quattro studenti e l’Assessore Daniela Di Bari, ha lavorato alla realizzazione di “World Wide Wellness”, un prodotto digitale innovativo che immagina una scuola, dove il benessere cresce aula dopo aula. L’intero processo è stato supportato da esperti mentori di EGINA, che hanno guidato i partecipanti nelle fasi finali della creazione del progetto.

Durante la presentazione, avvenuta davanti a una giuria di esperti e in diretta Facebook, il progetto ha riscosso grande interesse, aggiudicandosi il premio SOCIAL MEDIA CHAMPION HACKATHON grazie al sostegno del pubblico, che ha votato numeroso online.

Le giornate a Roma sono state un’opportunità straordinaria per il team. Gli studenti si sono mostrati entusiasti e grati per l’esperienza: cimentarsi con strumenti digitali, presentare su un palcoscenico e vivere momenti fuori dalla propria città ha rappresentato per loro un momento di crescita personale e formativa.

«Un ringraziamento sentito va all’Assessore Daniela Di Bari – si legge in una nota del CPIA BAT – il cui supporto e partecipazione attiva hanno contribuito in maniera significativa al successo del progetto. World Wide Wellness non è solo un prodotto digitale, ma un’idea che mette al centro il benessere, rendendolo accessibile e integrato nei luoghi che viviamo quotidianamente. Il premio è un risultato che rende orgogliosa l’intera comunità del CPIA BAT “Gino Strada” e rappresenta un traguardo significativo per l’innovazione didattica e sociale».