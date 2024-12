Riconsegnata, con taglio del nastro, questa mattina alla comunità scolastica la palestra della scuola “Vittorio Emanuele III” dopo importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno riqualificato il luogo. Presenti la Sindaca Giovanna Bruno, l’assessore al Quotidiano arch. Mario Loconte, i tecnici comunali, l’amministratore unico della Multiservizi e la comunità scolastica.

«Gli interventi nello specifico – dichiara l’assessore Loconte – hanno riguardato il rifacimento delle guaine di copertura, il ripristino degli intonaci fortemente ammalorati, la pitturazione dell’intera palestra e l’integrazione-sostituzione di parti dell’impianto di riscaldamento, elettrico ed illuminotecnico. Questi lavori sono stati resi possibili grazie a fondi straordinari di bilancio comunale destinati opportunamente a questa porzione dell’immobile scolastico che versava in uno stato di degrado importante. I lavori sono stati eseguiti dalla società municipalizzata che ringrazio per l’operatività.

Ringrazio anche il Settore Patrimonio del nostro Comune, i tecnici del personale interno che hanno seguito e coordinato i lavori. Colgo l’occasione per augurare una felice ripresa delle attività didattiche-sportive agli alunni, insegnanti, dirigenti, operatori scolastici tutti, che ringrazio per la calorosa accoglienza. Siamo costantemente a lavoro – conclude l’assessore Loconte – per cogliere qualsiasi forma di finanziamento esterno, ma anche di bilancio, ove possibile, per migliorare, adeguare, rinnovare l’edilizia scolastica, senza trascurare la manutenzione ordinaria».

«Un’altra palestra riqualificata. Un altro tassello nel recupero di immobili non curati da anni, adesso di nuovo consegnato alla scuola e alla Città – sottolinea la Sindaca Bruno – A voi tutti studenti affidiamo un compito: abbiate ora cura degli spazi condivisi, dentro e fuori la scuola».

«Riqualificare luoghi sportivi e favorire i percorsi sportivi a scuola offre e dona con più forza la decisione piena delle persone, a partire da giovanissima età, di praticare e continuare a fare sport – dichiara l’assessora alla Bellezza con delega allo sport, Daniela Di Bari – Sono grata alle sinergie, al lavoro, alle collaborazioni che si mettono in atto per rimuovere gli ostacoli e superarli perché la scelta e l’abitudine quotidiana di dedicare luoghi e spazi di tempo alla pratica sportiva consegna benessere, felicità e salute alle comunità, alle persone, alle città».

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Maria Teresa Natale per la tempestività e la qualità dei lavori eseguiti che hanno consegnato finalmente alla comunità scolastica un luogo rigenerato e gioioso per le attività sportive e non degli studenti.