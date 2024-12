Al via la quarta edizione del premio giornalistico “Michele Palumbo” organizzata dal Circolo della Stampa San Francesco di Sales e finanziata dal Consiglio Regionale della Puglia. Ieri a Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione del concorso aperto alle scuole ed al mondo dell’informazione. Presenti la Sindaca di Andria, avvocato Giovanna Bruno, che ha confermato anche per questa edizione il sostegno finanziario della sezione del premio dedicata agli studenti dei due licei cittadini, il presidente del Circolo della Stampa, Vincenzo Rutigliano, il responsabile dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Andria, don Felice Bacco, insieme ad altri giornalisti.

«Quest’anno è aumentato il numero delle sezioni – afferma il presidente Rutigliano – non solo carta stampata, tv, web ma c’è anche quello della fotografia , confermata la sezione dedicata ai due licei cittadini dove Palumbo ha insegnato e studiato. Ci aspettiamo unz grande partecipazione ed un grande impegno». La Sindaca Giovanna Bruno ha spiegato come «questo concorso permette di mantenere vivo il ricordo degli insegnamenti di Michele Palumbo insieme alle tante altre iniziative che stiamo portando avanti nel suo ricordo, come l’intitolazione della sala lettura della biblioteca comunale proprio a lui». C’è tempo per partecipare al concorso sino al prossimo 16 dicembre.

Il Premio verrà consegnato nel corso di una cerimonia che si terrà nella Biblioteca Comunale di Piazza Sant’Agostino il 20 dicembre.