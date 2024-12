La città di Andria è tra le tappe scelte dalla Regione Puglia per la consultazione pubblica in vista della redazione della legge regionale per le Politiche Giovanili. L’esperienza di riavvio dell’Officina di San Domenico dopo anni di chiusura rappresenta un esempio di gestione pubblico – privato che ha permesso di consegnare alla città uno spazio di aggregazione e di attività culturale per i giovani. L’assessore regionale Delli Noci sarà presente venerdì 6 dicembre alle ore 16 presso l’Officina di San Domenico per raccogliere contributi e proposte per quella che sarà la prima legge regionale pugliese sulle Politiche Giovanili, a ben 20 anni dal programma Bollenti Spiriti.

«All’Officina San Domenico sarà avviato un confronto specifico con chi ha già beneficiato delle misure regionali: per ascoltare le loro storie, conoscere i percorsi di vita successivi e trarre dalle loro esperienze importanti indicazioni per il futuro. Lo scopo – fanno sapere dalla Regione – è quello di consolidare pratiche che, come il sostegno alle idee e agli spazi giovanili, hanno ricevuto importanti riconoscimenti nazionali ed europei, ma anche definire l’assetto istituzionale a supporto delle politiche ed individuare nuovi strumenti di partecipazione, rappresentanza e monitoraggio».

Saranno presenti insieme all’Assessore Delli Noci il gruppo Youth Worker di ARTI al servizio del programma Galattica e gli staff dedicati alle iniziative Percorsi d’impresa e Luoghi Comuni.

«Andria è la quinta tappa di questo percorso pubblico – afferma l’assessora al Futuro Viviana Di Leo – Accompagnare questo processo al fianco dei giovani del territorio per raccogliere spunti di riflessione, suggerimenti ed input mi rende particolarmente entusiasta: un’occasione per valorizzare non solo le risorse giovanili ma anche un luogo che in questi quattro anni è diventato l’emblema della rinascita avviata in città».

Per partecipare è necessario registrarsi al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTgLyCCr6v617YtXlYf3qjLpnr52pplKy3eGO_vZGVo14PuA/viewform