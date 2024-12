«Dunque, le auto che percorrono viale Gramsci con direzione centro città saranno obbligate a svoltare a sinistra su via Buozzi o a destra su via Tintoretto. Le auto che devono raggiungere il centro, svolteranno a sinistra guadagnando la grande rotatoria di via Milite Ignoto che abbiamo riaperto temporaneamente (pur non essendo del tutto ultimata), e di lì potranno imboccare il tratto di via Milite Ignoto che costeggia il Monumento ai Caduti e raggiungere così via Martiri di Cefalonia. Si torna sostanzialmente a quando era chiuso quel pezzo di viale Gramsci per via degli scavi, ma solo per poco tempo, dopodiché l’assetto sarà definitivo. Grazie per la collaborazione e la comprensione».