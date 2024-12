Incendio nel pomeriggio ad Andria, poco dopo le 13, in un’autocarrozzeria in contrada Monte Faraone. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgoncino ha preso fuoco rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state estinte del tutto attorno alle 17. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sul posto presenti anche Polizia di Stato, Polizia Locale e ufficio tecnico del Comune federiciano.