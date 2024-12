Non inganni il risultato finale. La gara è stata molto equilibrata e combattuta ma alla fine sono gli episodi che l’hanno decisa. Si gioca la quinta giornata del campionato di Terza Categoria BAT al “Capirro Sport Village” di Trani, campo neutro teatro delle gare casalinghe di questo inizio torneo per gli andriesi con la Virtus che sfida la favorita alla vittoria finale del girone, vale a dire la Polisportiva Trani di mister Donato Terrevoli.

Il match nel primo tempo è gradevole anche se non ci sono occasioni degne di nota, le due squadre si fronteggiano con i tranesi abili nel palleggio e una Virtus Andria coriacea che si gioca le sue carte pur arrivando al match con alcune assenze pesanti in difesa e nel fronte d’attacco. La prima frazione di gioco termina a reti inviolate. Nella ripresa succede di tutto: al 62′ la Polisportiva Trani passa in vantaggio grazie alla rete di Youssef Erragh che di testa da azione di palla inattiva batte il portiere andriese Leonetti e porta in vantaggio i suoi. La squadra di mister Salvatore Russo non ci sta e reagisce subito. Al 66′ infatti c’è un calcio di rigore concesso in favore della Virtus per fallo di mani in area da parte di un difensore tranese. Sul dischetto si presenta Gianmarco Scamarcio che si fa parare la conclusione da Crisantemo ma sulla ribattuta è lo stesso n. 10 a depositare la palla in fondo al sacco. 1-1 meritato per la Virtus. Ma passano soli pochi minuti ed ecco gli episodi che caratterizzeranno il match: rosso diretto a Molino della Virtus per gioco pericoloso su un attaccante della Polisportiva. Di lì a poco si scatena la rissa che vede coinvolti gli uomini in campo e i supporter tranesi al di là della recinzione del campo sportivo. I calciatori andriesi cadono nel tranello delle provocazioni dei tifosi tranesi di cui uno cerca di scavalcare e di entrare in campo. Il nervosismo prevale e ne fanno le spese Lorenzo Scamarcio e Giuseppe Guglielmi dalla panchina. La Virtus quindi resta in 9 uomini. Nonostante la doppia inferiorità numerica la formazione di mister Russo, resiste e anzi al minuto 81 va vicina al clamoroso vantaggio con il neo entrato Sipone che calcia in porta ma la sfera termina di poco a lato. Ma questo è l’ultimo vero acuto di una Virtus Andria volenterosa e mai arrendevole. Infatti tra il minuto 87 e il minuto 90 la Polisportiva Trani mette a segno tre reti sfruttando la superiorità numerica e la stanchezza degli andriesi che avevano dato davvero tutto. Vanno a segno nell’ordine: Melega, Youssef Erragh e infine Rociola.

Davvero encomiabile la gara disputata dalla Virtus Andria che se non ci fossero stati gli episodi citati e non fosse rimasta in 9 uomini avrebbe potuto conquistare un risultato positivo e che per quello che si è visto in campo, certamente avrebbe meritato. La Polisportiva Trani ha vinto d’esperienza e ha saputo sfruttare (seppur negli ultimi minuti) il vantaggio numerico. E ora i tranesi salgono a quota 12 punti al primo posto in classifica.

Domenica prossima non si gioca, ci sarà la sosta. Si torna in campo il 15 dicembre per la sesta giornata con la Virtus Andria impegnata in trasferta sul campo del Trinitapoli.

VIRTUS ANDRIA vs Polisportiva Trani 1-4

VIRTUS ANDRIA: Leonetti, Scamarcio L., Fortunato (77′ Moschetta), Frezza, Molino, Moretti, Caterino F. (77′ Sipone), Conversano, Memeo, Scamarcio G. (85′ Losito), Acquaviva. A disposizione: Losappio, Sellitri, Calvano, Guglielmi, Caterino C., Zagaria. All. Salvatore Russo

POL. TRANI: Crisantemo, De Lellis (77′ Landriscina), Tortosa, Melega, Fall Serigne, Cafagna, Rociola, Zonno, Erragh (93′ Figliolia), Pacini, Turitto (83′ Cuccovillo). A disposizione: Lops, Angarano, Marasciuolo, De Maggis, Terrevoli D., Partipilo. All. Donato Terrevoli

ARBITRO: Michele Corvasce della sezione di Barletta

MARCATORI: 62′ Erragh (PT), 66′ Scamarcio G. (VA), 87′ Melega (PT), 89′ Erragh (PT), 90′ Rociola (PT)

NOTE: espulsi Molino (VA) al 70′, Scamarcio L. (VA) e Guglielmi (VA) dalla panchina al 71′

Ammoniti: Memeo, Caterino F. (VA), De Lellis, Pacini (PT)