La programmazione itinerante dell’associazione Amadeus diretta da Maurizio Matarrese prosegue domenica 1° dicembre, alle 19.30, con l’esecuzione di celebri arie e romanze da camera di Francesco Paolo Tosti, appuntamento in programma nell’auditorium dell’Istituto comprensivo Verdi-Cafaro di Andria in collaborazione con il quale la serata è organizzata. Protagoniste saranno il soprano Valeria Di Maria e il mezzosoprano russo Anastasiia Abriutina, accompagnate al pianoforte da Gaetano Pistillo.

Sarà un viaggio attraverso i testi di Gabriele D’Annunzio e altri poeti messi in musica da Tosti, conosciuto in tutto il mondo per essere stato l’autore di famose romanze da salotto e da camera. Tosti fu coevo di Puccini, compositore del quale ricorre il centenario della morte e, per questo motivo, destinatario nel corso della serata di un omaggio con l’esecuzione di un paio di sue creazioni in linea con il resto del repertorio.

L’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti.