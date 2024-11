Si rinnova anche per domenica 1 dicembre l’appuntamento con le Domeniche Ecologiche. Dalle 10 alle 13 dal centro cittadino sono bandite le auto! Si possono percorrere le vie del centro solo a piedi. Tante le iniziative previste in questo arco temporale, per vivere al meglio al città, promuovendo uno stile di mobilità alternativo alle auto. Queste le iniziative in programma:

• PRO LOCO, dalle 11 alle 13 in Piazza Catuma: visita guidata intorno al 1799

• Scuola Oberdan, dalle 10.30 alle 12.30 in viale Roma: Ecoday lettura Fiaba “Arcobaleni a sud di Vallegiglio”

• ASL BT, la Pediatra Nunzia Leonetti sarà dalle 10 alle 13 in viale Crispi con un banchetto informativo sul tema: “Prevenzione in Azione. L’importanza degli screening per la Salute”

• CSI, dalle 10 alle 13 al Chiostro di San Francesco, proporrà scacchi, danza e altri sport.

Ricordiamo che durante le Domeniche ecologiche è istituito il DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli eccetto BUS del trasporto locale, Ambulanze, Forze di Polizia, veicoli al servizio dei diversamente abili in possesso del contrassegno invalidi e con titolare del contrassegno a bordo, veicoli i SOCCORSO, e veicoli di residenti per ACCESSO e USCITA PASSI CARRABILI autorizzati sulle strade urbane comprese all’interno dell’area percorribile della ZTL – Centro Storico e all’interno del perimetro percorribile individuato d individuato da: Viale Istria – via Duca di Genova – Via Principe Amedeo – Via Piazza Marconi – Via Vittoria – Via Pisani – Via De Gasperi – Via Bovio – Via E. Dandolo – Via Via Oberdan – Via XX Settembre – Piazza Trieste e Trento – Via Napoli – Via Bologna – Via Potenza – Viale Venezia Giulia, come approvato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 18/09/2024. Inoltre, sono istituiti 8 varchi di accesso dei veicoli, affidati agli Ausiliari del Traffico della società Andria Multiservice S.p.A.: 1) – Via TORINO/Via NAPOLI; 2) – Via FIRENZE/Via NAPOLI; 3) – Corso CAVOUR/Viale V. GIULIA; 4) – Via DUCA DI GENOVA/Via P. AMEDEO/Viale ISTRIA; 5) – Via L. BONOMO/Via P. AMEDEO; 6) – Via PASCOLI/Via VITTORIA; 7) – Via CAVALLOTTI/Via DE GASPERI; 8) – Via V. E. ORLANDO/Via OBERDAN.