«Isola ecologica di via Stazio: ottenuto un finanziamento di € 380.000 per la sua riqualificazione», annuncia il sindaco di Andria Giovanna Bruno. «Mentre è in corso di ultimazione la nuova isola ecologica in via Canosa, l’assessore alla qualità della vita Savino Losappio e l’ufficio Ambiente sono riusciti ad intercettare un nuovo finanziamento candidando un progetto di messa a norma e ammodernamento dell’isola ecologica di via Stazio.

Diversi saranno gli interventi di sistemazione interni ed esterni, come la realizzazione di un’area a parcheggio che eviterà lo scempio quotidiano di mezzi che si fermano per strada e che creano disagi e danno di immagine anche alle aziende che insistono in quella zona della Città. Quanto prima, allestiremo questo nuovo cantiere e lo racconteremo nelle sue fasi di evoluzioni, spiegandone i dettagli.

5 risultano i progetti finanziati…Andria c’è. Bel risultato…siamo contenti. Andiamo avanti», conclude la sindaca.