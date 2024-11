Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del gruppo consigliare AndriaLab3:

«Con grande soddisfazione ed orgoglio abbiamo assistito alla riapertura dell’impianto Sant’Angelo dei Ricchi che è stato riconsegnato alla collettività ed alle associazioni sportive andriesi, dopo un importante lavoro di riqualificazione con interventi consistenti nel rifacimento della pista d’atletica, nella sistemazione del manto erboso del campo da calcio, nell’adeguamento strutturale e nel potenziamento dell’impianto di illuminazione. Opere di riqualificazione che consentiranno a coloro che svolgono attività di atletica di allenarsi in un luogo sicuro e confortevole mentre permetteranno a tutte le associazioni sportive che svolgono attività di calcio di utilizzare l’impianto anche in notturna.

Lo sport riveste notevole importanza per il benessere psico-fisico di chiunque, ad ogni età; ma è soprattutto leva sociale dirimente per i giovani in quanto non solo aiuta a mantenere uno stile di vita sano ma insegna anche valori fondamentali come il rispetto delle regole e la lealtà.

La riapertura del Sant’Angelo è un altro importante risultato conseguito dall’amministrazione guidata dalla Sindaca Giovanna Bruno (non a caso nominata qualche giorno fa “Sindaca dell’anno”) che ancora una volta dimostra tutta la propria capacità, competenza e determinazione nel raggiungimento di obiettivi importanti per il bene della città.

Un ringraziamento particolare ovviamente al settore dei lavori pubblici, guidato dall’assessore al quotidiano Mario Loconte, per l’individuazione di finanziamento PNRR e per tutto il lavoro svolto in tempi certi, che ha portato alla riapertura dell’impianto nel rispetto complessivo delle esigenze e della gestione del cantiere.

Già in passato ci siamo più volte interessati di questa progettualità e degli altri impianti sportivi, sia come amanti dello sport che come rappresentanti in diverse forme della compagine politica. Era sempre il tempo di promesse facili mai mantenute e di impegni mai rispettati. Nessuno si era mai messo di buzzo buono a portare avanti questa riqualificazione non più procrastinabile. Non se n’è mai fatto nulla per oltre 10 anni.

Adesso lo stadio Sant’Angelo dei Ricchi con la nuova pista di atletica è realtà ed è l’ennesima riprova di una amministrazione che funziona. Avanti così».