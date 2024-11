Dunque potrebbe esserci questa convenzione per un indennizzo di una società di energia a dare all’ente comunale di Andria le risorse necessarie per sistemare il portale monumentale dello stadio “Degli Ulivi” oltre a parte della pineta e della villa comunale. Ad annunciare l’idea ci ha pensato l’assessore ai lavori pubblici Mario Loconte domenica scorsa nel corso dell’inaugurazione della nuova pista di atletica dello stadio “Sant’Angelo dei Ricchi”.

Una riqualificazione quella del portale monumentale attesa ormai da diversi anni e cioè da quel maggio del 2021 quando una imponente lastra di pietra dell’ingresso dell’impianto andriese si staccò improvvisamente precipitando al suolo. Il fatto avvenne all’alba di un giovedì, in un momento in cui quindi fortunamente non c’era transito di persone. Ma solo qualche giorno prima si era svolto il mercato settimanale e la precedente domenica si era giocata una gara della Fidelis. La tragedia sfiorata ha imposto un controllo su tutta la struttura del portale monumentale e i vigili del fuoco hanno deciso la messa in sicurezza che si è concretizzata nella soluzione di impalcare il portale, di transennare la zona e impedire il transito di chiunque. Ora forse ci potrebbe essere una soluzione dopo una precedente fase in cui anche la società della Fidelis si era proposta come possibile finanziatore dell’intervento. Anche se i problemi dello stadio “Degli Ulivi” non si fermano certo al portale considerando i tanti anni in cui, per esempio, sono chiusi i distinti per cui c’è una valutazione in corso da parte dell’ente comunale.

