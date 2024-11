La Virtus Andria fa tris! Un tris di reti e un tris di vittorie consecutive. La formazione biancoazzurra di mister Salvatore Russo ottiene la sua prima affermazione esterna stagionale al “Di Liddo” di Bisceglie contro l’Atletico Bisceglie. Eppure il match non sembra mettersi bene per gli andriesi nel corso della prima frazione di gioco quando al 34′ i padroni di casa trovano il vantaggio grazie al colpo di testa di Salvatore Leonetti che lesto sotto porta sfrutta una palla inattiva da un’azione d’angolo. La Virtus però non si perde d’animo e cerca una reazione ma il risultato non cambia e si va al riposo con i biscegliesi avanti di una rete. Il secondo tempo è completamente diverso dal primo e la Virtus fa capire subito a tutti di voler ribaltare il risultato. Infatti al minuto 48 arriva la rete del pari con Davide Scamarcio che servito da un calcio di punizione calciato da Conversano, di testa la mette dentro. 1-1. Seconda rete stagionale per lui. I biancoazzurri padroni del campo, continuano a premere sull’acceleratore e al 63′ arriva la rete del sorpasso ad opera del Capitano Fabio Conversano che col destro appena defilato fa secco l’estremo difensore locale e porta avanti i suoi. Il resto del match è controllato agevolmente dalla Virtus che non rischia mai e trova anche la rete del tris al 89′ con il neo entrato Christian Caterino con una bella conclusione da fuori. Termina 3-1 per la squadra andriese questo match mattutino della quarta giornata del campionato di Terza Categoria Barletta-Andria-Trani. Un’affermazione meritata quella degli uomini allenati da Russo che ancora una volta dimostrano carattere cogliendo una vittoria in rimonta così come accaduto nella seconda giornata contro l’Asd Trani. La terza vittoria consecutiva porta la Virtus Andria a quota 9 punti in classifica e un pieno di ottimismo in vista dei prossimi impegni, a partire dal prossimo match interno, quello contro la quotata Polisportiva Trani.

Atletico Bisceglie vs VIRTUS ANDRIA 1-3

ATLETICO BISCEGLIE: Di Gennaro, Barile, Tesse, Leonetti S., Zagaria N., La Notte L., Leuci, Loconte G. (79′ Lagroia), Souza De Oliveira, Brindicci E. (41′ Di Pilato (70′ Abbascià), La Notte M. (57′ Di Leo (79′ Brindicci G.).

A disposizione: Lavacca, Cassanelli, Porcelli, Racanati. All. Savino Enrico Lionetti

VIRTUS ANDRIA: Leonetti N., Loconte M., Scamarcio L., Frezza, Scamarcio D., Fortunato, Caterino F. (79′ Leonetti D.), Conversano (86′ Vurro), Sabbar (50 ‘Memeo), Guglielmi (69′ Caterino C.), Acquaviva (90′ Calvano).

A disposizione: Losappio, Zagaria R., Moschetta, Sellitri. All. Salvatore Russo

ARBITRO: Antonio Galasso della sezione di Barletta

MARCATORI: 34′ Leonetti S. (AB), 48′ Scamarcio D. (VA), 63′ Conversano (VA), 89’ Caterino C. (VA)

NOTE: ammoniti Di Gennaro, Brindicci E., La Notte M. (AB), Scamarcio D., Guglielmi, Acquaviva, Memeo (VA)