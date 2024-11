In occasione della Giornata Internazionale per la eliminazione della violenza contro le donne e l’approssimarsi del 28 novembre, anniversario del femminicidio Angrisano, ecco il messaggio della sindaca Giovanna Bruno:

«Era il 28 novembre scorso quando Enza Angrisano veniva brutalmente uccisa da suo marito, con in casa i figli minori. A distanza di un anno, i numeri di questa mattanza continuano ad essere allarmanti e dietro ogni numero c’è una donna, una vittima, un nome, una storia. Sembra che più ne parliamo, più iniziative mettiamo in campo, più facciamo sensibilizzazione e più il contatore dei femminicidi avanzi. Questo è preoccupante e disarmante. È come se il maschilismo voglia rispondere all’attivismo con ulteriore escalation di violenza. In qualcuna di noi potrebbe scattare la molla dell’arrendevolezza e invece no, assolutamente no, sarebbe una ulteriore sconfitta. Dobbiamo, tutti imperterriti, educarci, educare. Non dobbiamo assuefarci a linguaggi scurrili (a partire dai social), sguardi cupi, maniere forti, prevaricazione culturale, dominio sociale. Dobbiamo saper riconoscere, allarmare e denunciare. E dobbiamo parlarne, sempre di più. Parlare della violenza. Anzi: della “non violenza”. Dobbiamo parlare della parità di genere, piuttosto che di maschilismo e femminismo. Dobbiamo essere tutti dalla stessa parte perché a morire sono le donne e a perdere è il mondo intero intorno ad esse».