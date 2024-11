Contrastare la violenza di genere, diffondendo la cultura del rispetto: una lezione da imparare fin dai banchi di scuola. Va in questa direzione l’iniziativa ospitata, questa mattina, presso il Liceo Scientifico “Riccardo Nuzzi“ di Andria, in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne”, che ricorre oggi, lunedì 25 novembre.

Un momento di riflessione e confronto, organizzato proprio dagli studenti in collaborazione con l’associazione “Le Amiche per le Amiche”, per accendere ancora i riflettori su questo delicato tema, alla luce dei numerosi casi di cronaca che ancora vedono le donne vittime di omicidi, maltrattamenti e di una inaccettabile cultura maschilista.

Un’iniziativa condivisa dalla scuola, a cui spetta l’importante compito di preparare i giovani ad una rivoluzione culturale, che affermi i principi di libertà e dignità per tutte le donne, contrastando ogni forma di violenza e discriminazione, di tipo sessuale e non solo.

Il servizio.