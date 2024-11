Protagonisti assoluti il coro e l’orchestra “ANNI VERDI” della scuola secondaria di I grado “CAFARO” ad indirizzo musicale nella consueta maratona musicale in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti che ricorre il 22 novembre.

Violini, pianoforte, chitarre e flauti degli studenti del corso musicale della scuola, sapientemente guidati dai docenti Giaffredo, Dascoli, Di Chio, Ruggeri, e il coro guidato dal prof. Pizzolorusso, coordinati dalla prof. ssa Agnese Festa, hanno dato vita a meravigliose sinfonie nell’esecuzione di brani musicali di vario genere e stile.

Grande soddisfazione da parte del Dirigente Grazia Suriano che da sempre accoglie con entusiasmo proposte musicali finalizzate alla promozione della cultura musicale sul territorio e che consente ai ragazzi di autenticare i propri talenti e inclinazioni.

Per gli studenti pianisti, flautisti, violinisti e chitarristi che frequentano il corso ad indirizzo musicale e per il coro si è rivelato un momento di crescita e arricchimento, impreziosito dalla possibilità di condividere la passione per la musica con gli studenti dei diversi corsi frequentanti la scuola e con il territorio.