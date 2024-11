Segna praticamente tutto l’attacco con una prova di sostanza anche in fase difensiva. Vince e convince la Fidelis al “Degli Ulivi” che batte per 3 a 0 la Real Acerrana. Settima vittoria in otto gare da quando Giuseppe Scaringella siede sulla panchina della Fidelis con il pari di domenica scorsa ad interrompere un filotto che ha permesso comunque ai biancazzurri di arrivare ormai ad un passo dalla vetta della classifica. Torna all’antico Scaringella che deve rinunziare a Maddaloni e Babaj ed allora sceglie un 4-2-3-1 con Jallow-Kragl-Fantacci alle spalle di Da Silva. Dall’altro lato Sannazzaro, invece, si affida al 4-3-3 spendendo in camp Ndiaye nel trio offensivo con Elefante e Laringe. La Fidelis parte subito forte ed al primo affondo è già vantaggio dopo poco più di due minuti: la manovra si sviluppa sulla destra e Da Silva dal vertice alto dell’area di rigore fa partire un diagonale su cui Rendina non può arrivare. Quinto gol stagionale, corsa sotto la curva nord e subito gara sbloccata per la squadra di casa che ci riprova subito. Questa volta Da Silva è l’assistman e Fantacci di prima intenzione calcia in porta con Rendina che devia come può. Ma l’Acerrana gioca a viso aperto soprattutto sulle ali con Laringe che costruisce e Ndiaye che dall’altro lato impatta bene ma manda di poco sul fondo il pallone. Ancora Da Silva dall’altro lato, tiro fotocopia del gol del vantaggio, palla che però questa volta finisce di poco sul fondo. Ci prova ancora l’attaccante andriese questa volta rientrando da sinistra, palla tra le braccia di Rendina. La formazione di Sannazzaro manovra bene in profondità e Ndiaye questa volta di testa ad assistere Fabiano che sempre di testa non inquadra lo specchio davvero di poco. La replica dall’altro lato è di Jallow che prende bene posizione in area, si gira con facilità e calcia con la palla che si stampa sulla traversa e torna in campo a Rendina battuto. Ma l’azione prosegue e Risolo conquista un calcio di punizione da circa 20 metri. Minuto 22 e Kragl delizia i circa 3mila del “Degli Ulivi” con una punizione magistrale che sorprende barriera e Rendina. Palla sotto all’incrocio dei pali e due a zero Fidelis con il quinto gol stagionale anche per il trequartista tedesco. La squadra di Scaringella allora cerca di controllare le sfuriate dell’Acerrana che non trova più la via della porta di Esposito. Nella ripresa parte più convinta proprio la formazione ospite con il colpo di testa di De Giorgi, attento Esposito. Ma la Fidelis prende campo e Kragl premia il taglio di Cancelli ma Rendina esce bene. Da Silva serve al limite per Kragl, il suo tiro è però altissimo. Ci prova anche Caminiti dal limite, palla alta. Schermaglie che però fanno scivolare la gara sino al 35’ quando la squadra di casa chiude i conti: Kragl in ripartenza aspetta l’inserimento di Fantacci bravo a controllare ed a calciare senza lasciare scampo a Rendina. Secondo gol in campionato e sfida in ghiaccio ma Fidelis che non si ferma ed ha due occasioni buone nella stessa azione prima con Cancelli e poi con il neo entrato Gladestony ma in entrambe le occasioni salva tutto Rendina. Ancora cambi ma nel finale arrivano tre occasioni buone per la Real Acerrana per rendere meno pesante il passivo dopo comunque una buona prestazione: prima è l’incrocio dei pali colpito direttamente su calcio di punizione di Samb, neoentrato. Poi altra traversa questa volta colpita da Elefante in spaccata sul tiro di De Simone. E poi al 50’ è miracoloso l’intervento di Esposito su Laringe che aveva indirizzato bene verso l’incrocio. Finisce qui con la Fidelis accolta dagli applausi del “Degli Ulivi” ed una sfida importante domenica prossima a Matera contro il Gravina prima del big match nel giorno dell’Immacolata contro il Casarano.