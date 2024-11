Nata come assemblea sindacale per diffondere le ragioni dello sciopero generale del prossimo 29 novembre, si carica di ulteriore significato perché è stata organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Lunedì 25 novembre è in programma un incontro, a partire dalle ore 16, con le lavoratrici ed i lavoratori dell’impresa La Pulita&Service, azienda sita in viale della Costituzione ad Andria, alla quale parteciperà la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci. Inoltre, saranno presenti anche il segretario organizzativo regionale, Salvatore Arnesano, il segretario generale della Cgil Bat, Michele Valente, la segretaria generale della Filcams Cgil Bat, Tina Prasti e Adalisa Rizzo della Uiltucs Puglia.

“Rinnoviamo lunedì il nostro impegno quotidiano verso l’attenzione a certi temi affinché giornate come quella del 25 novembre non passino sotto silenzio nella loro forza di denuncia ma servino a fare il punto sul lavoro fatto e ancora da svolgere. Inoltre, rilanceremo anche tutte le motivazioni alla base dello sciopero del 29 per non abbassare la testa anche dal punto di vista lavorativo, dei diritti e del welfare”, fanno sapere dalle organizzazioni sindacali.