Manca la manutenzione, mancano gli interventi sulla recinzione, gravemente danneggiata, manca la segnaletica stradale: in una parola sola, manca la sicurezza. Sono i problemi che affliggono il “Podere Agresti”, il fondo rustico antistante l’Istituto Tecnico Agrario “Lotti-Umberto I” di Andria, e utilizzato dagli studenti della scuola per le attività laboratoriali. La questione è stata al centro di una conferenza di servizi voluta dal dirigente scolastico, Pasquale Annese, dopo varie le reiterate richieste di intervento rivolte alla Provincia BAT, ma rimaste ad oggi inascoltate.

Uno spazio fondamentale per le molteplici attività svolte dagli studenti dell’istituto che, tuttavia, allo stato attuale, sono seriamente esposti a rischi per la loro incolumità.

Invitata all’incontro, la Provincia BAT ha comunicato di non poter partecipare alla conferenza per pregressi impegni istituzionali. L’Ente ha però assicurato che, almeno per ciò che concerne l’assenza di segnaletica, il problema sarà risolto entro la prossima settimana. Il servizio.