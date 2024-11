Andria si prepara a ospitare la terza edizione di Capitomboli – Festival dei Libri Colorati, la naturale evoluzione della Babafesta, con un evento unico nel suo genere che celebra il potere delle storie, l’immaginazione e l’arte visiva attraverso i libri. Dal 26 al 30 novembre, presso le scuole della città e presso la Biblioteca Diocesana San Tommaso d’Aquino, il Festival trasformerà la città in un laboratorio a cielo aperto, dove grandi e piccoli potranno immergersi nel magico mondo dei libri illustrati.

Capitomboli il Festival dei libri illustrati per l’infanzia che nasce dal presupposto che si nasce e si impara a stare al mondo sperimentandolo in qualche modo. Le cadute, i capitomboli, i ruzzoloni sono parte della vita e ad ogni capitombolo si impara qualcosa. La letteratura per l’infanzia è un po’ così, un capitombolo continuo tra mille avventure emozionanti. È un salto nel vuoto. Un’emozione fortissima. Un festival di libri illustrati e altre stramberie in cui cascare liberamente. Gli inciampi, le cadute, le sbucciature, le zuccate, i ruzzoloni tra le storie e le illustrazioni non mancheranno ma sempre divertendoci.

Capitomboli nasce con l’obiettivo di promuovere la lettura e la creatività, offrendo una programmazione ricca e variegata che comprende: incontri con autori e illustratori di fama nazionale e internazionale, laboratori creativi per bambini e ragazzi, spettacoli teatrali e reading animati, live painting e installazioni interattive.

Tra gli ospiti più attesi ricordiamo Daniele Aristarco, Beniamino Sidoti, Federica Ortolan, Irene Guglielmi, Alessandro Coppola, Marisa Vestita e Nadia Gelsomina.

Non mancheranno infine le magiche atmosfere degli spettacoli per famiglie a partire da Canzoni per uno spettacolo che non esiste con Molla e Gigi Carrino, passando per La grande fabbrica delle parole della Piccola Compagnia Impertinente e il Compleanno di Giulioconiglio, memorabile spettacolo di Burattini della Casa di Pulcinella.

Un’occasione speciale per riscoprire il piacere della lettura e lasciarsi affascinare dalle infinite possibilità del racconto visivo.

Le scuole e la Biblioteca Diocesana san Tommaso d’Acquino di Andria diventeranno il palcoscenico di un Festival pensato per coinvolgere tutta la comunità. Dai lettori più piccoli agli adulti, passando per educatori e famiglie, Capitomboli promette di regalare emozioni, stimolare la curiosità e creare connessioni attraverso il linguaggio universale dei libri.

“Capitomboli – Festival dei Libri Colorati” non è solo un evento, ma un’esperienza immersiva che celebra l’importanza della lettura come strumento di crescita, di scoperta e di divertimento.

Capitomboli è prodotto e organizzato dal Circolo dei Lettori di Andria, con la Biblioteca Diocesana San Tommaso d’Aquino, il Presidio del Libro di Andria e il Circolo LaAV, con il fondamentale supporto del Comune di Andria – Assessorato al Futuro.