Alcune informazioni utili ai cittadini per la campagna di vaccinazione antinfluenzale giungono dall’Assessore alla Sicurezza con delega al Personale, Pasquale Colasuonno.

Nel ricordare che le categorie target per le diverse vaccinazioni sono quelle definite dagli atti di programmazione e indirizzo nazionali nonché, per gli operatori sanitari impegnati nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale, dalla legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 recante “Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari”, dalla Legge Regionale 10 marzo 2021, n.2 e dal regolamento regionale 25 giugno 2020 n.10, l’assessore Colasuonno ricorda che «l’indicazione a vaccinarsi riguarda anche il personale sanitario a cui la vaccinazione viene garantita e offerta gratuitamente. Per tutti i cittadini, per effettuare la vaccinazione antinfluenzale basta rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, agli ambulatori vaccinali territoriali della propria ASL o alle farmacie pubbliche e private convenzionate che, sulla base dello specifico protocollo regionale, aderiscono alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione vaccinale. L’occasione è utile, inoltre, per ricordare che per qualsiasi ulteriore approfondimento sul tema è possibile richiederlo al Dipartimento di Prevenzione della ASL».

Di seguito sono riportate le Farmacie cittadine presso cui è possibile sottoporsi alla vaccinazione:

FARM. PADRE PIO DR. ROSA RUSSO VIA MOZART 53

FARMACIA ADDUASIO VIALE ALTO ADIGE, 96/98

FARMACIA INTERNAZIONALE DI ALVAREZ & CAPOZZA S.N.C. VIA CORATO 65

FARMACIA RIDOLFI SRL P.ZZA RUGGERO SETTIMO 27

FARMACIA SURIANO SRL VIA TRANI, 3/U

TAMMACCARO PAOLA VIA GIOVANNI BOVIO, 72

VITTI STEFANO VIA ATTIMONELLI 5