La performance collettiva “Trame di pace” a cura dell’associazione IN&YOUNG artigiane

andriesi, patrocinata dal Comune di Andria – Assessorato alle Pari Opportunità, ha coinvolto

donne e uomini che hanno voluto lasciare un segno ricamando con un filo rosso su un

lenzuolo bianco fiori, poesie, disegni che parlano di sé e di ciò che la violenza rappresenta per ciascuno.

La rassegna prosegue nelle sue attività e insieme ai partner del progetto Migrantes liberi, Fiori d’acciaio, Cav Riscoprirsi , Flexus, istituto Colasanto Gemitex Cibelle domenica 24 alle 19.30 presso il palazzo Ducale di via vaglio ci sarà la performance teatrale di Mariella Colasuonno dal titolo “parole d’amore contro la violenza”.

Nel mondo di oggi c’è violenza ovunque e la nostra associazione con con un gesto semplice e antico come il ricamo vuole condurre il pubblico al fluire e creare relazioni, con l’intento di

tessere legami tra il materiale e l’immateriale in un crocevia di emozioni e sensibilità. Il ricamo è “esercizio di lentezza”. Ricamare è quindi anche un’occasione per rallentare e per dare ascolto alle emozioni che ci abitano quando sentiamo parlare di violenza. E’ un’occasione per capire come trasformarle in riflessione più profonda e in impegno ad agire. Ciascuno per la sua parte e secondo le sue possibilità».