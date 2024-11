“Open to hope – Apri alla speranza”: è il claim scelto dal servizio di Pastorale Giovanile della diocesi di Andria in occasione della Giornata della Gioventù che si celebra ogni anno in occasione della solennità di Cristo Re.

Uno slogan scelto con riferimento al tema del Giubileo del 2025 e alle parole che il Papa ha rivolto ai giovani partendo da un passo di Isaia: “Quanti sperano nel Signore camminano senza stancarsi”, un incoraggiamento a vivere anche le situazioni drammatiche della vita, ad essere entusiasti camminatori, a vivere non come “turisti, ma al contrario come autentici pellegrini di speranza”.

E come pellegrini, i giovani della Diocesi di Andria questa sera si ritroveranno in Cattedrale per un momento di riflessione e preghiera per poi raggiungere la parrocchia “Sant’Andrea” dove assisteranno alla testimonianza di Simona Atzori, pittrice e ballerina che consegnerà la propria esperienza di coraggio, speranza e instancabilità.

«Il Papa ha invitato i giovani a non scoraggiarsi davanti alle ferite ma a saper cogliere la bellezza della vita», ha sottolineato don Vito Zinfollino, direttore di Pastorale Giovanile. «Questo è possibile solo ripartendo dalle ferite, mai stancarsi e lasciarsi prendere dalla delusione, ma trovare un senso a tutto ciò che succede».