Sarà inaugurata domenica 24 novembre alle ore 11 la nuova pista di atletica dello stadio Sant’Angelo dei Ricchi. A tagliare il nastro della nuova opera sportiva, sarà il marciatore andriese Francesco Fortunato, campione italiano, uno dei migliori interpreti della disciplina a livello mondiale e protagonista anche alle ultime olimpiadi di Parigi. Assieme a Fortunato ci sarà la civica Amministrazione e le autorità cittadine, ma anche i rappresentanti del Coni e della Federazione italiana atletica (Fidal).

La pista è stata rifatta totalmente, dopo essersi rovinata col tempo, e rimanendo inutilizzata per diversi anni. Adesso, i tanti praticanti di atletica ritrovano la propria casa: un luogo sicuro dove potersi allenare e poter crescere agonisticamente.

«La scelta di intervenire sulla pista di atletica è stata il frutto di una decisione condivisa con tutte le altre società sportive andriesi – commenta l’assessora alla Bellezza con delega allo sport, Daniela Di Bari – L’ok è arrivato anche da realtà che operano in discipline diverse dall’atletica, perché in fondo c’era la volontà di rimettere a nuovo una delle più importanti strutture sportive della città, per dare più che mai concretezza a quanto scritto nell’articolo 33 della Costituzione: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Del resto si è voluto premiare una disciplina che sta continuando a mettere in luce talenti, nonostante la lunga mancanza di un luogo che li potesse ospitare per gli allenamenti».

All’appuntamento sono state invitate tutte le società sportive andriesi, comprese quelle di calcio giovanile che potranno tornare ad utilizzare il terreno di gioco per allenamenti e sfide di campionato.

«Quello del Sant’Angelo dei Ricchi è il primo cantiere Pnrr avviato dall’amministrazione comunale – spiega l’assessore al Quotidiano, Mario Loconte – Grazie al finanziamento complessivo di 1 milione di euro, di fatto è stata operata la bonifica del tappeto che rivestiva la pista originaria, inagibile da troppi anni. Eseguita prima la scarificatura, poi la nuova bitumazione, ed infine il tartan (finitura elastica specifica per le piste di atletica). A seguire sono stati realizzati ulteriori strati di impermeabilizzazione e la tipica finitura di colore rosso. È stata fatta, inoltre, tutta la segnaletica all’interno della struttura. Un stadio dotato non solo di una nuova pista di atletica, ma anche di un nuova illuminazione con generatore, che consentirà di omologare lo stadio anche per le partite e gli eventi sportivi serali di calcio e atletica, oltre che un maggiore utilizzo nelle varie giornate per i tanti allenamenti delle squadre. Un ringraziamento doveroso va a tutto il personale degli Uffici, ai tecnici progettisti, alle maestranze, perché attraverso il lavoro e la proficua a collaborazione di tutti giungiamo a questo primo traguardo importante per opere pubbliche legate al PNRR».