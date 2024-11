«Oggi è una bellissima giornata per il nostro Paese, ma permettetemelo per la mia Puglia: con la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea l’Italia torna protagonista in Europa. Una vittoria importante per tutti noi». Lo ha detto l’on. Mariangela Matera, deputata di Fratelli d’Italia.

«Noi che lo conosciamo e stimiamo da sempre, ma anche per chi anche politica mente è distante e distinto da noi: con questa Commissione Europea noi italiani contiamo di più visto il portafoglio di peso che gli è stato affidato. Si tratta di deleghe strategiche per la nostra Nazione e per l’Europa intera. Un risultato ottenuto grazie alla lungimiranza della nostra leader Giorgia Meloni che è riuscita a creare, a dispetto di tutti i gufi sinistroidi, rapporti in Europa leali e solidali che hanno portato ad avere per la prima volta un vicepresidente esecutivo nella Commissione UE espressione di un governo di centrodestra».