Trasformare il 2025 ormai alle porte come l’anno del rilancio a tutto tondo dell’agricoltura nella provincia di Barletta-Andria-Trani, valorizzando le specificità del comparto in questo importante territorio e superando le criticità che pongono un freno al definitivo decollo di un intero settore. È questo l’obiettivo del progetto di CIA Agricoltori Italiani di Puglia che sarà illustrato alle autorità, ai rappresentanti istituzionali, al mondo imprenditoriale agricolo del territorio e ai giornalisti venerdì 22 novembre, alle ore 17.30, in via Venezia Giulia 136, ad Andria, dove al termine della conferenza stampa sarà inaugurata una nuova sede CIA che terrà a battesimo anche l’avvio del percorso che porterà alla nascita della CIA Provincia BAT.

All’incontro, per illustrare il progetto, interverranno: il Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, presidente del Comitato Promotore Provincia CIA BAT; Giuseppe De Noia, presidente CIA Agricoltori Italiani Levante (Bari-Bat); e Gennaro Sicolo, presidente di CIA Agricoltori Italiani di Puglia.