Con la Determina Dirigenziale n. 4022 del 12 novembre scorso sono stati disposti i rimborsi a favore dei mercatali in ottemperanza a quanto statuito dal TAR Puglia con la sentenza n. 372/2024.

«A tal proposito – spiega l’Assessore alla Trasparenza, Pasquale Vilella – l’Ufficio Tributi aveva da tempo richiesto e sollecitato gli operatori mercatali a fornire l’IBAN per facilitare i rimborsi. Oggi possiamo dare notizia che chi ha fornito i propri dati si vedrà accreditare le somme già a partire da domani mentre chi non ha voluto l’accredito dovrà recarsi presso la Banca Intesa secondo il seguente calendario: Cognome dalla A alla L, nella mattina dal 20/11 al 22/11 Sportello Viale Venezia Giulia; Cognome dalla M alla Z, nella mattina dal 25/11 al 27/11 Sportello via De Gasperi. I residenti presso altri comuni potranno rivolgersi alle filiali della Banca presso i comuni di residenza».