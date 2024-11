Valentina Grassitelli, una imprenditrice e massaggiatrice italo-croata originaria di Andria, in Puglia, ha creato uno spazio di benessere unico a Sinj, in Croazia, dove esercita la sua professione con passione e competenza. Il suo studio, “Studio Naturaemente”, è diventato un punto di riferimento per chi cerca un approccio naturale alla cura del corpo e della mente. La sua carriera nel settore del benessere è frutto di anni di studio, ricerca e pratica. Valentina ha seguito numerosi corsi specialistici in naturopatia, anatomia, fisiologia patologica, iridologia, terapia dei fiori di Bach, fitoterapia, nutrizione naturale e ortomolecolare, nonché riflessologia plantare e medicina antietà. Grazie a questo ampio bagaglio di conoscenze, Valentina è in grado di offrire ai suoi clienti trattamenti su misura, che spaziano dal massaggio sportivo e rilassante al linfodrenaggio secondo il metodo Vodder, fino a consulenze personalizzate basate sulla naturopatia.

Nel 2012, dopo aver completato il suo percorso formativo, Valentina ha conseguito il diploma in Naturopatia Tradizionale. La sua tesi finale, dal titolo “Processi biologici associati all’invecchiamento e ruolo dell’infiammazione”, ha trattato un tema molto attuale, legato al miglioramento del benessere e alla prevenzione degli effetti dell’invecchiamento attraverso approcci naturali.

Valentina si è specializzata in riflessologia plantare, una tecnica che stimola specifici punti sui piedi per promuovere il benessere e il rilascio di tensioni, e nel massaggio sportivo, che aiuta a mantenere il corpo in forma e a recuperare da sforzi fisici intensi. Inoltre, è esperta in linfodrenaggio, una tecnica che migliora la circolazione linfatica, favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso e riducendo gonfiori e tensioni.

Un Passo Importante verso il Mondo dello Spettacolo e dei Grandi Eventi

Quest’anno, Valentina Grassitelli ha deciso di fare un ulteriore passo nella sua carriera entrando a far parte del prestigioso Master Massaggiatore Professionista del Mondo dello Spettacolo e dei Grandi Eventi, giunto alla sua settima edizione. Questo master, che forma professionisti altamente qualificati per lavorare in contesti di alta visibilità, come eventi sportivi, musicali e televisivi, ha visto Valentina partecipare alla sua ultima sessione a Napoli lo scorso fine settimana prima della fase operativa, che si svolgerà a Sanremo durante la kermesse canora, in occasione del Festival dei Sogni, ideato e diretto dal Maestro Stefano Serra.

Durante questa sessione, che ha visto la partecipazione di esperti del settore e professionisti illustri del settore, Valentina ha approfondito ulteriormente le sue competenze, in particolare per quanto riguarda il massaggio e le tecniche di benessere destinate a supportare artisti e professionisti che partecipano a grandi eventi. Grazie a questa esperienza, Valentina è pronta per vivere questa prima esperienza sanremese, nella Somnia Aura Spa, la più esclusiva e magica spa della Costa Azzurra, presso il Grand Hotel Des Anglais di Sanremo.

Un Approccio Unico e Integrato alla Cura del Corpo

Il tratto distintivo del lavoro di Valentina Grassitelli è il suo approccio integrato al benessere. Nel suo studio “Studio Naturaemente”, i clienti possono beneficiare di un ambiente rilassante e accogliente, dove ogni trattamento è personalizzato in base alle necessità individuali. Che si tratti di un massaggio rilassante per sciogliere la tensione muscolare, un trattamento di linfodrenaggio per migliorare la circolazione, Valentina combina la sua vasta conoscenza delle tecniche naturali con un’attenzione particolare al benessere globale della persona.

Con il suo impegno costante nell’aggiornamento professionale e l’espansione delle sue competenze, Valentina si sta affermando come una figura di spicco nel mondo del benessere, capace di coniugare tradizione e innovazione, cura del corpo e della mente, e preparazione scientifica e pratica. La sua passione per la naturopatia e il suo desiderio di contribuire al benessere degli altri la rendono una professionista altamente apprezzata sia in Croazia che in Italia specialmente nella sua amata Puglia, e la sua partecipazione al Master Massaggiatore Professionista del Mondo dello Spettacolo e dei Grandi Eventi segna un ulteriore capitolo di crescita e successi nella sua carriera.

Valentina Grassitelli è un esempio di dedizione, professionalità e passione per il proprio lavoro. Grazie alla sua formazione continua e alla sua capacità di adattare le tecniche del benessere alle esigenze specifiche dei suoi clienti, è diventata una figura di riferimento nel panorama del benessere olistico, pronta ad affrontare nuove sfide nel mondo dello spettacolo e dei grandi eventi. Con il suo studio “Studio Naturaemente” a Sinj e la sua imminente esperienza al Festival di Sanremo, Valentina si prepara a portare il suo approccio naturale alla cura del corpo e della mente a un pubblico sempre più vasto.