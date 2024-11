Cosa distingue le sfilate di moda moderne da quelle d’altri tempi? La narrazione dell’abito in tempo reale, dalle caratteristiche tecniche ai simboli che rappresenta, a cura del direttore creativo che gli ha dato vita. Un salto nel passato per raccontare gli abiti da sposa del futuro: è questa la nuova iniziativa lanciata dall’atelier andriese “Sum Domenico Moschetta” e che si terrà domenica 24 novembre presso la sede di corso Cavour n.64, ad Andria. Un wedding show come mai si è visto negli ultimi tempi nella città federiciana e che proverà ad offrire una nuova idea di abito bianco attraverso una proposta moderna delle più alte tecniche sartoriali. È proprio quell’abilità del saper fare a mano, l’artigianato che rischia di disperdersi nelle maglie del tempo e delle nuove tecnologie, l’elemento che contraddistingue la sartoria andriese “Sum Domenico Moschetta”, costituita dal direttore creativo Domenico Moschetta e dal co-fondatore Raffaele Gemiti. L’appuntamento vedrà la partecipazione speciale di Lucrezia Ieva “Unique” e Leonardo D’Avanzo “Extrò Moda Capelli”.

L’atelier aprirà le sue porte domenica, in due distinti momenti della mattinata: uno alle 9.30, l’altro alle 11.30. Per info e prenotazioni contattare in direct la pagina instagram @sum_domenicomoschetta.