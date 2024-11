La speranza è che presto possano riunirsi attorno al tavolo delle trattative, ponendo fine ad una guerra che sta spargendo morti e disperazione. Per il momento si sono seduti a tavola per gustare alcuni dei prodotti tipici del territorio. Israele e Palestina insieme nel segno della buona cucina, grazie all’iniziativa organizzata dall’Accademia Pugliese “Ricerca e Qualità”, su impulso dall’assessorato alle Radici del Comune di Andria.

Una cena per la pace che ha visto come protagonisti sei chef israeliani e palestinesi, fianco a fianco ai fornelli, per preparare alcuni dei piatti della tradizione dei due Paesi.

Un momento di convivialità, ospitato ieri sera da “Le Vigne al Castello”, alle pendici del maniero federiciano, che ha fatto da sfondo all’intera manifestazione, organizzata nel nome di Federico II di Svevia, sostenitore della convivenza tra popoli, culture e religioni diverse.

Un messaggio veicolato attraverso la cucina, perché è proprio davanti ai fornelli che ingredienti e sapori differenti si mescolano, dando vita a piatti che esaltano il gusto dell’insieme, mettendo da parte le diversità. Un compito affidato alla delegazione di chef, capeggiata da Sarkis Yacoubian, fondatore dell’associazione “Taste of Peace Jerusalem”, alla quale è stato devoluto il ricavato di questa iniziativa. Il servizio.