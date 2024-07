Ogni lunedì mattina, in occasione del Mercato settimanale di Andria, sarà presente un vero e proprio ambulatorio mobile ed una squadra di soccorritori. L’iniziativa è della Confraternita Misericordia di Andria in collaborazione con la Polizia Locale. Obiettivo dare un servizio a favore dei tanti frequentatori del mercato settimanale, in vista anche delle temperature progressivamente sempre più elevate. La sperimentazione già lunedì scorso ma l’associazione di volontariato andriese ha già previsto di aumentare l’orario di permanenza a partire sin dal primo mattino e fino alle 13.

«La Misericordia continua a progettare e ad attivare iniziative in favore della collettività – ha spiegato la Governatrice Angela Vurchio – lo fa da 32 anni e non poteva che mettersi al servizio anche in questa circostanza. Obiettivo è tutelare gli anziani ma anche i tanti lavoratori del mercato ed i cittadini che magari possono soffrire questo caldo che diventa sempre più pressante ed afoso. Dopo Emporio ed Ambulatorio Solidale sempre a disposizione della comunità, un altro servizio importante».

«Il servizio è partito lunedì – spiega l’assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno – l’ambulanza è stata posizionata nel parcheggio del benzinaio IP alla fine di viale Gramsci, e sarà lì per tutte le necessità tutti i prossimi lunedì. È un progetto voluto per essere pronti a intervenire tempestivamente in caso di colpi di calore, frequentissimi in questa stagione, ma che chiaramente sarà utile per ovviare a qualsiasi tipo di emergenza medica. E’ un’iniziativa a costo zero per i cittadini – rimarca Colasuonno – possibile grazie alla grande disponibilità dei volontari della Misericordia che hanno accettato di fare qualcosa di concreto per gestire le ondate di caldo, andando oltre gli ovvi consigli di base di non uscire nelle ore più calde e bere tanta acqua. Grazie a questo servizio, i cittadini che frequentano il mercato settimanale potranno farlo in sicurezza».