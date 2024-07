La Fidelis Andria comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento di Davide Derosa duttile difensore classe 1996 protagonista lo scorso anno nella Cavese con cui ha vinto il campionato di serie D. Per lui lo scorso anno 30 presenze, un gol e diversi assist. Ma è davvero tanta l’esperienza di Derosa in serie D in particolare nei gironi A, B e G. Cresce nel settore giovanile del Milan prima di dividersi con il Novara con cui disputa anche il campionato di Primavera A. Poi per lui diverse annate alla Caratese ed alla Castellanzese prima di approdare alla Cavese. Ora l’approdo alla Fidelis per la sua prima esperienza nel girone H.