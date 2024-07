Oltre 250 presenze tra serie C e serie D con un centinaio tra assist e gol ed una lunga esperienza anche nel girone H di serie D. E’ il profilo di Lorenzo Liurni che torna nel raggruppamento che comprende le formazioni pugliesi di serie D grazie all’accordo con la Fidelis Andria per la prossima stagione. Lo scorso anno alla Nocerina ma per lui esperienze anche a Lavello (49 presenze e 19 gol), Prato, Gavorrano, Aglianese e Casertana oltre che a Picerno nel girone C di serie C. Attaccante esterno rapido e tecnico classe 1994.