Gli esercenti della BAT dicono “No” alle restrizioni d’orario per la somministrazione delle bevande alcoliche e per la musica, previste in tutta la provincia dopo l’ultima riunione in Prefettura BAT del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Riavvolgendo il nastro su quanto stabilito mercoledì scorso a palazzo di Governo, a Barletta, alla presenza del Prefetto Silvana D’Agostino, sindaci e vertici delle Forze di Polizia, l’intenzione è quella di consentire le emissioni sonore e la somministrazione di alcolici negli esercizi pubblici al massimo entro l’1 di notte dal lunedì al giovedì, e sino alle 2 dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi. Per quanto riguarda invece i locali di pubblico spettacolo (locali come le discoteche autorizzate) le emissioni sonore e la somministrazione degli alcolici saranno consentite al massimo sino alle 2 dal lunedì al giovedì, e sino alle 3 dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi. Il tutto per garantire maggior sicurezza e una movida serena. Saranno comunque i sindaci a dover attuare i limiti d’orario con apposite ordinanze. Secondo gli esercenti, tuttavia, i rischi sono molteplici.

Fipe Confcommercio BAT ribadisce l’intenzione di tornare a confrontarsi con il Prefetto BAT, così da trovare una soluzione più consona alle esigenze delle attività.

