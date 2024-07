Rosa importante, dice il neo ds della Fidelis, Gianni Califano, che nelle intenzioni della società, in particolar modo in quelle del presidente Giuseppe Di Benedetto, deve andare a prendersi il girone H di Serie D. L’obiettivo è quello massimo. Ci sta lavorando già da diversi giorni sulla rosa l’uomo scelto per occuparsi delle vicende di mercato biancazzurre. Praticamente fatta per l’ingaggio del centrocampista Giuseppe La Monica, reduce dal quinquennio al Sorrento: è stato spesso titolare in C con i costieri nell’ultima stagione. Accordo totale con il centrale difensivo Alex Sirri: ha fatto gol, decisivo per la promozione in C di un anno fa, contro la Cavese con il Brindisi di Ciro Danucci, che ritroverà come allenatore al “Degli Ulivi”. Nella scelta dei giocatori, per Califano sarà importante un aspetto in particolare.

Un under in meno per tutti rispetto alla passata stagione. Califano indica le strategie nella scelta dei giovani.

Fidelis in ritiro dal 29 luglio al 13 agosto a Montorio al Vomano, la località abruzzese situata nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso.

Se son rose… fioriranno. La Fidelis vuole creare i migliori presupporti per riuscirci.

Il servizio completo su News24.City.