Questa mattina, nella sala Conferenze della Questura, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Questura di Barletta Andria Trani e il Comune di Andria finalizzato alla condivisione dei dati e dei sistemi di videosorveglianza cittadina.

Il Questore della sesta provincia pugliese, Alfredo Fabbrocini, e il sindaco della città di Andria, avv. Giovanna Bruno, hanno deciso di realizzare progetti condivisi con lo scopo preciso di aumentare il livello di sicurezza della città federiciana e rafforzare l’azione di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di illegalità.

Il Sistema di Videosorveglianza Urbana del Comune di Andria, e l’accesso a tutti dati ad esso connessi, costituirà un valore aggiunto non solo per l’attività investigativa della Polizia di Stato ma, in modo particolare, per implementare tutte le attività di controllo del territorio volte alla prevenzione e repressione dei reati, nonché, per vigilare, tramite una visione diretta, le zone più critiche della città.

L’obiettivo principale è quello di incrementare la percezione di sicurezza delle persone anche attraverso un’efficace comunicazione pubblica delle zone sottoposte a videosorveglianza. Proprio in quest’ottica è stato ideato l’odierno Protocollo d’Intesa che vedrà l’azione congiunta dei due organismi.

In particolare, il flusso di dati, raccolti attraverso i server del Comune, è stato reso disponibile alla Questura Bat che potrà usufruirne per ogni tipologia di servizio, nonché, per gestire specifici eventi inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Protocollo d’Intesa firmato quest’oggi rappresenta un passo importante nell’ottica di una collaborazione tra Polizia di Stato ed Enti Locali.