Come ogni anno, il 1° luglio segna l’inizio di un nuovo percorso per il Rotary di tutto il mondo. L’alba del settimo mese dell’anno si insediano i nuovi dirigenti a tutti i livelli dell’organizzazione, a partire dal quartier generale di Evanston, negli Usa, passando per i Distretti e finendo ai singoli Club locali. Al Rotary Club Andria Castelli Svevi il collare presidenziale passa sulle spalle di Nunzia Porzio, psicologa, psicoterapeuta e docente, dopo essere stato indossato dalla dirigente scolastica Lilla Bruno. La cerimonia è in programma lunedì 1 luglio 2024 nel verde della pineta di Borgo Sassi, a Corato. Inizio fissato alle 20,00. Porzio è la terza socia a ricoprire l’incarico negli ultimi 4 anni di attività del Club – la cui fondazione risale al 1987 – a testimonianza della decisa sterzata che il Rotary ha impresso da alcuni anni per una maggiore valorizzazione della componente femminile. Un percorso che trova applicazione già al livello più alto della gerarchia associativa, dove il 1° luglio si insedia l’americana Stephanie Urchick, seconda donna a diventare Presidente Internazionale negli ultimi tre anni. La neo presidente Porzio è socia del Club Andria Castelli Svevi dal 2015 e, oltre a diversi incarichi dirigenziali e organizzativi nel Club, è stata Prefetto del Distretto Rotary 2120 nell’anno 2019/2020 con il Governatore Sergio Sernia.

«È difficile spiegare il tumulto di emozioni che provo da alcune settimane – ammette Nunzia Porzio – Con l’avvicinarsi della data fatidica, ho avvertito le dimensioni della responsabilità che i soci mi hanno affidato. Ma ho una squadra che mi trasmette sempre grande serenità e sostiene con energia e convinzione le linee programmatiche che illustrerò a tutti i soci e ai nostri ospiti durante la cerimonia del Passaggio del Martelletto». La Presidente nulla lascia trapelare sulle iniziative di servizio che saranno intraprese durante l’Anno Rotariano, ma assicura: «Sul piano generale, continueremo a sostenere la Rotary Foundation e le iniziative per l’eradicazione della poliomielite. Sul piano locale, l’attenzione sarà focalizzata su alcune dolorose emergenze sociali che necessitano di adeguato sostegno. Non mancheranno i momenti dedicati alla riflessione e al dibattito su temi di attualità, con ospiti di grande levatura, sia del mondo rotariano che esterni all’associazione». Massima attenzione anche ai soci: «Essere parte di un Rotary Club significa avere l’obiettivo di fare del bene, creare oasi di pace dentro e fuori di noi, dentro e fuori del Club. Per un rotariano la convivialità è un’occasione di incontro con altri professionisti, imprenditori, artigiani leader nei rispettivi settori d’impegno, è un’opportunità per fare il punto sulle attività, illustrare i percorsi intrapresi e valorizzare il lavoro dei soci e, infine, è un momento fondamentale per accogliere ed integrare nuovi associati». Durante la cerimonia del Passaggio del Martelletto sarà anche presentato il tema dell’anno scelto dalla Presidente Internazionale.