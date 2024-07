Dopo la definizione della guida tecnica del settore Maschile con Nicola Matera che sarà affiancato dallo storico tecnico Dino Galeandro è stata definita per l𝐚 Stagione 24/25 la guida tecnica del Settore Femminile della Pallavolo Andria con l’arrivo di un tecnico di grande valore ed esperienza. Infatti dalla prossima stagione la Pallavolo Andria potrà contare a tempo pieno su una figura storica della pallavolo andriese e cioè coach Annagrazia Matera.

Un passato ricco di importanti risultati sia come atleta che come allenatrice di formazioni femminili e maschili, coach Annagrazia Matera ha passato gli ultimi decenni sulle panchine di serie A e B e C femminili e maschili, contribuendo alla formazione di atlete e atleti ancora oggi presenti nel panorama nazionale di volley. Ricoprirà il ruolo di responsabile dell’area Tecnica e Capo Allenatore del Settore Femminile coordinando inoltre, con lo storico dirigente Gianni Massaro, i progetti scolastici.

In questo periodo che vede in atto una storica rivoluzione per il mondo del volley, la Pallavolo Andria Manzoni Sport sceglie di investire e rafforzare la guida tecnica delle proprie formazioni puntando in primo luogo sulla qualità e sulla competenza dello staff tecnico. La società che nella prossima stagione festeggerà i 25 anni di attività, con l’ingaggio di coach Annagrazia Matera intende compiere un netto salto di qualità per far crescere lo sport della pallavolo nella nostra città. Da oggi Annagrazia Matera sposa in toto il progetto della Pallavolo Andria mettendo a disposizione la sua trentennale esperienza e competenza, sarà il punto di riferimento non solo per i gruppi giovanili, ma avrà anche il compito di formare i tecnici più giovani – che saranno supportati da una guida, competente ed esperta, nella programmazione del lavoro quotidiano da svolgere in palestra.

Coach Annagrazia Matera da responsabile dei gruppi femminili Under, parteciperà ai campionati di categoria per bissare gli ottimi risultati ottenuti con il gruppo Under16 di questa stagione, oltre a partecipare ad un Campionato di Serie per meglio stimolare la crescita tecnica e tattica delle ragazze. Coach Annagrazia Matera sarà affiancata da Mara Pastore che si occuperà in pianta stabile della preparazione fisica del settore femminile visti gli ottimi risultati ottenuti in questo fine stagione. Con questa ulteriore scelta la Pallavolo Andria conferma la propria visione incentrata sia sulla crescita tecnica che su quella psicofisica dei propri atleti.