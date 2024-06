Non ha dubbi il Procuratore di Trani Renato Nitti che a margine dell’operazione della Polizia di Stato che ieri ha disvelato due gruppi criminali dediti al furto di autovetture ed al successivo riciclaggio ed operanti nella BAT, si è detto convinto che si sia intrapresi la strada giusta. Ora esiste una mappa ben delineata dei gruppi criminali, esiste un forte coordinamento in particolare tra Polizia e Carabinieri con il cappello della Procura di Trani ed esiste una risposta tempestiva alla filiera messa in campo dai criminali che pongono la piccola BAT al primo posto per furti di autovetture in tutta Italia.

Dei gruppi criminali ora si sa molto di più ed è l’unico modo per contrastare questo odioso fenomeno come ha spiegato ancora il Procuratore Nitti. Difatto i gruppi si muovono, come dimostrato con i 26 arresti di ieri, in modo industriale.

